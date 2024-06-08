Берлин, 8 июня, 2024, 15:45 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц призвал президента России Владимира Путина «признать», что Украину невозможно поставить на колени.

Иван Шилов ИА REGNUM

В видеообращении, размещённом на странице Шольца в соцсети X (Twitter), канцлер заявил, что мирные договорённости по Украине должны быть «справедливыми».

«Украина сильна и не будет поставлена на колени, её не заставят сдаться. Путин должен наконец признать это. Для Украины возможен только справедливый мир. Мы неустанно работаем ради этого справедливого мира», — сказал Шольц.

С аналогичным заявлением ранее выступил и президент Франции Эммануэль Макрон. Он заявил, что условия возможного мирного соглашения не должны означать «капитуляцию» Украины.

Шольц, комментируя ранее повестку так называемого «мирного саммита» по Украине в Швейцарии, заявил, что вопрос о мирных переговорах там обсуждаться не будет. Цель мероприятия — привлечь на сторону Украины «как можно больше стран», сказал он.

Как передавало ИА Регнум, Кремль и МИД неоднократно отмечали, что Россия готова к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом СВО, и при условии признания новых территориальных реалий — возвращения четырёх регионов в состав России в 2022 году.

Россия и Украина давно бы договорились, если бы украинскими военными командовали те, кто руководствуется национальными интересами, а не интересами своих хозяев, заявил в мае Владимир Путин.

7 июня, отвечая на вопросы в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума, Путин рассказал, что однажды «один экс-руководитель европейской страны» сказал ему, что мирные договорённости после военных конфликтов могут основываться либо на победе, либо на поражении. Россия стремится к победе и добьётся её, подчеркнул президент.