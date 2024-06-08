Санкт-Петербург, 8 июня, 2024, 15:36 — ИА Регнум. Глава «Роснефти» Игорь Сечин оценил возможную стоимость нефти в среднесрочной перспективе. Отвечая на вопрос в рамках энергетической панели ПМЭФ-2024, он напомнил о недавнем решении ОПЕК+, за которым не последовало стабилизации цены на чёрное золото.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Петербургский международный экономический форум

«Это говорит о том, что рынок учитывает другие факторы, которые воздействует на мировую отрасль. И всё же какая бы цена ни была, она должна обеспечить возвратность на вложенный капитал, и учитывать интересы как потребителей, так и производителей», — заявил глава компании.

По мнению Сечина, именно тогда будет гарантирована стабильность, необходимая для энергобезопасности.

«Но надо также понимать, какая существует альтернатива. А альтернатива отражена в цитате, которую мы поместили на слайд из «Божественной комедии» Данте: «Оставь надежду всяк сюда входящий». Она написана на воротах ада», — добавил он и призвал искать решение на основе объективных подходов.

Вице-президент Венесуэлы по отраслевой экономике Хосе Феликс Ривас, в свою очередь, считает, что цены на нефть в этом году будут связаны с объемом предложения.

«И, в первую очередь, это предложение, которое создаётся за счёт роста стран Юга. Воздействие на цены также будут оказывать международные конфликты», — заявил он.

А председатель совета директоров «Адвантиж Энерджи» Мартин Вайвиоровски призвал смотреть на прогноз динамики спроса и предложения на рынке нефти.

«Мы только что поговорили о важной роли, которую Глобальный Юг играет на нефтяном рынке. Спрос со стороны региона продолжит расти в грядущем десятилетии», — заявил эксперт. Вайвиоровски считает, что цена будет держаться в коридоре 80-100 долларов за баррель и по мере роста экономики приблизится к верхнему пределу.

Председатель Набсовета некоммерческой инициативы правительства Японии по разработке низкоуглеродных технологий Нобуо Танака уверен в снижении цен на нефть в долгосрочной перспективе. В то же время гендиректор АО «Технологии ОФС» Давид Гаджимирзаев считает, что цены на нефть будут стабильными.