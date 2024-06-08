Москва, 8 июня, 2024, 15:33 — ИА Регнум. Директор Московского академического театра сатиры Игорь Берлин покинет пост руководителя учреждения. Об этом сообщил глава департамента культуры Москвы Алексей Фурсин.

Рамиль Ситдиков / РИА Новости Экс-директор Московского академического театра сатиры Игорь Берлин

«Владимир Машков назначен директором театра «Современник», он сменил на этом посту Юрия Кравца. Директор Театра Сатиры Игорь Берлин также покидает свой пост. Мы благодарны Юрию Анатольевичу и Игорю Эдуардовичу за плодотворную работу», — приводит слова Фурсина «Газета.Ru».

Он добавил, что рассматривается их возможное сотрудничество с департаментом «в другом статусе».

Как передавало ИА Регнум, новым директором московского театра «Современник» станет Владимир Машков. Кроме того, посты художественных руководителей Московского академического театра сатиры и Театра Романа Виктюка займут Евгений Герасимов и Константин Богомолов соответственно. В ближайшее время коллективам указанных театров представят новых руководителей, рассказал Фурсин.

В феврале 2024 года «Современник» отменил постановку по пьесе Людмилы Улицкой (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Улицкая ранее покинула территорию России, выступала с резкими русофобскими заявлениями и призналась в финансировании ВСУ.

Бывший художественный руководитель Театра сатиры, занимавший этот пост с 2000 года, Александр Ширвиндт скончался 15 марта на 90-м году жизни. Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Ширвиндта. Глава государства назвал артиста выдающимся актёром и режиссёром, умным, ярким и обаятельным человеком, легендой отечественного театра и кино.