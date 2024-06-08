Санкт-Петербург, 8 июня, 2024, 15:07 — ИА Регнум. Из обновлённого аэропорта Сухума планируется запустить авиарейсы в семь российских городов. Об этом сообщил президент Абхазии Аслан Бжания на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Владимир Сергеев/РИА Новости

«После открытия аэропорта мы планируем, что будут выполняться рейсы примерно в семь городов России. Мы думаем, что это увеличит поток как минимум с первого года на 50 процентов», — приводят слова Бжании «Известия».

По его оценкам, с запуском авиарейсов поток туристов из России в первый год может вырасти в полтора раза. Благодаря открытию авиасообщения поток российских туристов в первый же год может вырасти в полтора раза.

Как передавало ИА Регнум, функционирование аэропорта в Сухуме было прекращено со времён грузино-абхазской войны 1992–1993 годов.

В ноябре 2023 года военнослужащие инженерно-сапёрного подразделения Южного военного округа (ЮВО) начали работу по разминированию территории международного аэропорта в Сухуме. Разминирование территории сухумского аэропорта проводили 14 сапёров ЮВО. Десять из них имели богатый опыт очистки от взрывоопасных предметов территории Чечни.

В сентябре 2023 года российская компания выиграла тендер на реконструкцию аэропорта в Сухуме, к концу 2024 года должен быть совершён первый рейс, сообщал секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба.

Ранее стало известно, что источник финансирования аэропорта в Сухуме определяется вместе с представителями России. По данном проекту разрабатывается проектно-сметная документация.

Первый рейс из реконструированного аэропорта может быть выполнен уже в конце 2024 года, также заявлял Шамба. Власти Абхазии не рассчитывают на получение международного кода для аэропорта, но рассчитывают, что полёты будут совершать российские авиакомпании, добавил Шамба.