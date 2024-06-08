Киев, 8 июня, 2024, 14:47 — ИА Регнум. В Харьковской, Николаевской, Одесской и Кировоградской областях Украины 8 июня объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Иван Шилов ИА Регнум

Так, согласно данным ресурса, в Харьковской области воздушная тревога длится более 17 часов. В Николаевской области сигнал тревоги включили в 13:22 мск, а в Одесской и Кировоградской областях — в 13:48 мск.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 7 июня на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Во всех регионах сирены предупредили население об опасности с воздуха. Сигналы начали звучать с 03:23 мск.

Также сообщалось, что на фоне тревоги в Хмельницкой области Украины ночью 7 июня прогремели взрывы.

Кроме того, в ночь на 8 июня сирены предупредили об опасности с воздуха население подконтрольных Киеву районов Запорожской области и ЛНР.

С 10 октября 2022 года российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Так Россия отвечает на теракт на Крымском мосту, организованный, по данным следствия, украинскими спецслужбами. Воздушную тревогу в украинских регионах объявляют ежедневно, иногда на территории всей страны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно подчёркивал, что ВС России не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре. Речь идёт исключительно о демилитаризации Украины и ударах по военным объектам.