Москва, 8 июня, 2024, 15:50 — ИА Регнум. Перовский районный суд Москвы арестовал подозреваемого в убийстве пенсионера, который заступался за внучек в парке. Об этом сообщает Telegram-канале столичного Следственного комитета.

Официальный новостной телеграм-канал ГСУ СК России по г. Москве

Нападавшим оказался 64-летний житель района Александр Штольц, уточняет Telegram-канал 112. Его обвиняют по ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса (убийство). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет. По решению суда, до 4 августа обвиняемый будет находиться в СИЗО.

Вечером 4 июня неизвестный напал на мужчину преклонного возраста и нанёс ему удар ножом «в область жизненно-важного органа». Тело убитого нашли на территории московского парка «Кусково» вблизи улицы 3-я Музейная. После изучения видеоматериалов обнаружили, что в момент происшествия рядом с жертвой преступления находились две несовершеннолетние внучки. В результате инцидента они не пострадали.

Девочки кидали камешки в озеро, когда неизвестный в грубой форме сделал им замечание. Пенсионер подошёл к мужчине, чтобы спросить, что случилось. Однако злоумышленник не стал разговаривать и нанёс мужчине ножевое ранение в область сердца, а после скрылся. Через время Штольц явился в полицию с повинной.

В мае сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту убийства 66-летней женщины в посёлке Первомайское в Новой Москве. Силовики задержали подростка, который зарезал домработницу. Причиной нападения стал конфликт.

Ранее сообщалось о случае, где из-за личной неприязни мужчина пытался зарезать свою бывшую жену в примерочной московского ТРЦ «Косино Парк». Он нанёс женщине множественные удары ножом в область жизненно важных органов. Суд отправил подозреваемого на два месяца в СИЗО.