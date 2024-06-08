Грозный, 8 июня, 2024, 14:15 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил президента России Владимира Путина, который провёл личную встречу с его сыном Эли.

Telegram-канал Рамзана Кадырова

«В жизни внукa первого президента (Чечни), Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Эли Кадырова состоялось важное и незабываемое событие. Его пригласил на личную встречу наш уважаемый национальный лидер Владимир Владимирович Путин», — написал Кадыров в Telegram-канале.

По его словам, российский лидер поздравил Эли Кадырова с предстоящим бракосочетанием, а также рассказал про его дедушку Ахмата-Хаджи Кадырова, «каким он его запомнил, какой характер был у первого президента Чечни и какими принципами он руководствовался».

Глава российского государства дал Эли Кадырову «мудрые напутствия во взрослую жизнь», советы и наставления о том, как стать нужным и полезным стране, какую роль для будущего России играет умная, активная и патриотическая молодёжь каждого региона», заключил Кадыров.

Как передавало ИА Регнум, 5 ноября 2023 года сына Кадырова, 15-летнего Адама, назначили начальником отдела обеспечения безопасности главы республики. Как сообщил глава чеченского минздрава Адам Алханов, у него уже есть большой опыт и сильный дух воина. Он также пожелал Адаму успехов и побед.

Позднее, 10 ноября, сыновей главы Чечни Ахмата, Эли и Адама наградили орденами «Даймехкан Сий» («Честь Родины»), их им вручил Даудов. Как он заявил, сыновья Кадырова служат интересам Родины, их знают как смелых и отважных молодых людей.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил своему окружению утратой доверия, если кто-то допустит утечку ответа на вопрос, за который он пообещал 1 млн рублей. Кадыров выложил видео его непродолжительной беседы с президентами России и Узбекистана Владимиром Путиным и Шавкатом Мирзиёевым. Он пообещал подарок тому, что первый угадает о чём они говорят. Для получения миллиона требуется дать максимально развёрнутый ответ в комментарии под видео, а также сделать его репост.