Санкт-Петербург, 8 июня, 2024, 14:16 — ИА Регнум. Мировой спрос на нефть продолжит расти. Об этом заявил сегодня, 8 июня, глава «Роснефти» Игорь Сечин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Стенд «Роснефти» на Петербургском международном экономическом форуме

«Спрос на нефть в мире продолжает расти, несмотря на ожидания так называемого «пика нефти», — отметил он. Сечин привел прогноз ОПЕК, согласно которому первичный спрос на нефть вырастет почти на 20% до 116 млн барр. в сутки к 2045 году. Нефть продолжит занимать около 30% в мировом энергобалансе, отметил он.

Основными драйверами потребления нефти в ближайшие десятилетия, считает глава «Роснефти», станут развивающиеся страны. При этом наибольший рост спроса на нефть ожидается у основных торговых партнеров России — стран Азии. Игорь Сечин отметил, что к 2030 году рост спроса на нефть в развивающихся странах совокупно должен обеспечить 95% мирового прироста потребления.