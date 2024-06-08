Москва, 8 июня, 2024, 14:12 — ИА Регнум. Международная шахматная федерация (FIDE) исключила саму себя из мировых шахмат из-за решением лишить Федерацию шахмат России (ФШР) членства. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

TASS/picture alliance / firo Sportphoto

«Таким образом FIDE временно исключила себя из мировых шахмат», — написала Захарова в Telegram-канале, комментируя решение FIDE.

Как передавало ИА Регнум, комиссия FIDE по этике отстранила Федерацию шахмат России на два года, написал на своей странице в соцсети X Петер Хейне Нильсен, тренер шахматиста Магнуса Карлсена.

Комиссия обвинила ФШР, а также главу FIDE Аркадия Дворковича в нарушении этического и дисциплинарного кодекса федерации.

Жалобу в комиссию подали Нильсен, Федерация шахмат Украины и украинский шахматист Андрей Баришполец. Они обвинили Дворковича в связи с организациями, которые находятся под санкциями.

В июле 2023 года президент ФШР Андрей Филатов заявил, что совет FIDE рассмотрит возможность возвращения российских детских и паралимпийских команд на международные соревнования. В ноябре того же года FIDE продлила разрешение российским и белорусским игрокам выступать под флагом организации до 2025 года.

Председатель попечительского совета Федерации шахмат России Дмитрий Песков назвал решение FIDE несправедливым.