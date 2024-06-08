Москва, 8 июня, 2024, 14:07 — ИА Регнум. Благодаря программе реновации более 50 районов Москвы получили обновлëнные инженерные сети, сообщил 8 июня в своём Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Мэр Москвы Сергей Собянин

За четыре года для строительства новых домов переложили 14 км труб, точечно отключая подачу топлива, проложили 21 км коммуникаций для подключения новостроек к отоплению, построили коммуникации водоснабжения и водоотведения общей протяжённостью 34 км, рассказал мэр.

Также были построены 16,4 км сетей отведения поверхностного стока и проложены 32,3 км электросетей, отметил Собянин.

«Для надёжного снабжения новых домов строим и реконструируем трансформаторные и распределительные подстанции, центральные тепловые и газорегуляторные пункты», — написал мэр.

В московскую программу реновации были включены 5176 домов, в которых живут около миллиона человек, добавил Собянин.

Как передавало ИА Регнум, 26 мая мэр столицы сообщил, что с начала 2024 года количество проектов комплексного развития территорий в Москве увеличилось до 236, их общая площадь превышает 3,1 тыс. гектаров. В скором времени заброшенные и неэффективно используемые участки земли будут приносить пользу москвичам, отметил Собянин. Инвестиции в проекты могут составить 17,3 трлн рублей, а в обновлённых городских пространствах будет создано более 763 тыс. рабочих мест.

В Академическом районе Москвы программа реновации идёт максимально быстрыми темпами, сообщил мэр столицы 23 апреля. В программу были включены 19 домов района. Из 4300 участников новые квартиры получили уже более 3000 жителей, отмечал Собянин.