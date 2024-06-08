Собянин сообщил, что программа реновации помогла обновить инженерные сети
Собянин: свыше 50 районов Москвы обновили сети благодаря программе реновации
Москва, 8 июня, 2024, 14:07 — ИА Регнум. Благодаря программе реновации более 50 районов Москвы получили обновлëнные инженерные сети, сообщил 8 июня в своём Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
За четыре года для строительства новых домов переложили 14 км труб, точечно отключая подачу топлива, проложили 21 км коммуникаций для подключения новостроек к отоплению, построили коммуникации водоснабжения и водоотведения общей протяжённостью 34 км, рассказал мэр.
Также были построены 16,4 км сетей отведения поверхностного стока и проложены 32,3 км электросетей, отметил Собянин.
«Для надёжного снабжения новых домов строим и реконструируем трансформаторные и распределительные подстанции, центральные тепловые и газорегуляторные пункты», — написал мэр.
В московскую программу реновации были включены 5176 домов, в которых живут около миллиона человек, добавил Собянин.
Как передавало ИА Регнум, 26 мая мэр столицы сообщил, что с начала 2024 года количество проектов комплексного развития территорий в Москве увеличилось до 236, их общая площадь превышает 3,1 тыс. гектаров. В скором времени заброшенные и неэффективно используемые участки земли будут приносить пользу москвичам, отметил Собянин. Инвестиции в проекты могут составить 17,3 трлн рублей, а в обновлённых городских пространствах будет создано более 763 тыс. рабочих мест.
В Академическом районе Москвы программа реновации идёт максимально быстрыми темпами, сообщил мэр столицы 23 апреля. В программу были включены 19 домов района. Из 4300 участников новые квартиры получили уже более 3000 жителей, отмечал Собянин.