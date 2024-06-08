Москва, 8 июня, 2024, 13:56 — ИА Регнум. Система социального обеспечения в Москве можно называть лучшей в мире. Об этом заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Мэр Москвы Сергей Собянин

«Сердечно поздравляю всех социальных работников с профессиональным праздником. Десятки тысяч москвичей заняты в системе социального обслуживания города. Вы неустанно помогаете старшему поколению, людям с инвалидностью, семьям с детьми, детям-сиротам», — отметил градоначальник в Telegram-канале.

Собянин напомнил, что в последние годы успешно осваиваются новые формы поддержки. Также внедряются современные технологии надомного обслуживания. Кроме того, большое внимание уделяется участникам специальной военной операции и членам их семей, подчеркнул мэр Москвы. Вместе с тем активно развивается проект для старшего поколения — «Московское долголетие», отметил он.

«Спасибо вам за высокий профессионализм, добросовестный труд, чуткость и отзывчивость. Столичная система социальной защиты населения — лучшая в мире, и в этом ваша огромная заслуга», — добавил Собянин.

Как передавало ИА Регнум, в конце апреля мэр столицы сообщил о переходе больниц Москвы на новый стандарт экстренной помощи. В 2023 году новый стандарт начали внедрять в крупнейших больницах Москвы, в первую очередь в четырëх флагманских центрах, напомнил мэр. Время оказания экстренной помощи сократилось в полтора раза, а 70% пациентов получают полное обследование и диагноз в течение двух часов с момента поступления, подчеркнул Собянин.

Также 25 апреля Собянин проинформировал, что в Москве к началу будущего учебного года откроется более 30 новых школ и детских садов. По его словам, одна из новых школ откроется в ТиНАО, которую очень ждали жители ЖК «Алхимово» и других окрестных населённых пунктов. Её построили по городской программе создания мест приложения труда. Здание войдёт в состав школы №2083.

Также мэр столицы отмечал, что с начала года в Москве построили 21 социальный объект. Всего с начала года в городе ввели в эксплуатацию более 2,6 миллиона квадратных метров недвижимости, причем 1,15 миллиона из них — жилье, в том числе построенное по программе реновации.