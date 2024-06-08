Санкт-Петербург, 8 июня, 2024, 13:55 — ИА Регнум. Высокая налоговая нагрузка и запретительные процентные ставки оказывают влияние на работу российской нефтяной отрасли. Об этом заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин, выступая с ключевым докладом на энергетической панели ПМЭФ-2024.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Стенд «Роснефти» на Петербургском международном экономическом форуме

Сечин подчеркнул, что нефтяная отрасль страны самодостаточна с точки зрения ресурсной базы и технологий, а также способна решать стоящие перед ней задачи. Однако значение имеет также экономическая среда, в которой она развивается. В том числе он отметил добровольные ограничения в рамках соглашения ОПЕК+ и растущее санкционное давление. Не меньшее влияние оказывают и внутренние факторы, в частности высокая налоговая нагрузка.

«Отрасль формирует более 12 триллионов рублей доходной части бюджета при налоговой нагрузке в среднем 75% от финансового результата», — сказал Сечин.

Кроме того, он отметил запретительные процентные ставки и ограниченный объем доступной ликвидности на финансовом рынке.

«Несмотря на рекордные 103 триллиона рублей ликвидности, находящиеся в периметре российской банковской системы, отрасль лишена возможности привлечения финансирования», — сказал глава компании.