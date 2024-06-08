Сечин: Россия укрепляет позиции на мировом энергетическом рынке
Санкт-Петербург, 8 июня, 2024, 13:50 — ИА Регнум. Россия охраняет за собой роль одного из лидеров глобальной энергетики и продолжает укреплять свои позиции. Об этом заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин, выступая с докладом на энергетической панели ПМЭФ-2024.
«Россия, несмотря на увеличивающееся санкционное давление, сохраняет за собой роль одного из лидеров глобальной энергетики. Принимая во внимание факторы влияния, Россия продолжает реализовывать свой потенциал развития энергетики и укреплять свои позиции на мировом энергорынке», — сказал глава компании.
Сечин напомнил заявление президента России Владимира Путина о важности переориентации российского экспорта на быстрорастущие рынки Азиатско-Тихоокеанского региона.
«На данный момент на АТР приходится более 80% экспорта российской нефти, и уже сейчас очевидно, что переориентация поставок полностью себя оправдала», — подчеркнул глава компании.