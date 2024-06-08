Санкт-Петербург, 8 июня, 2024, 13:50 — ИА Регнум. Россия охраняет за собой роль одного из лидеров глобальной энергетики и продолжает укреплять свои позиции. Об этом заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин, выступая с докладом на энергетической панели ПМЭФ-2024.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Стенд «Роснефти» на Петербургском международном экономическом форуме

«Россия, несмотря на увеличивающееся санкционное давление, сохраняет за собой роль одного из лидеров глобальной энергетики. Принимая во внимание факторы влияния, Россия продолжает реализовывать свой потенциал развития энергетики и укреплять свои позиции на мировом энергорынке», — сказал глава компании.

Сечин напомнил заявление президента России Владимира Путина о важности переориентации российского экспорта на быстрорастущие рынки Азиатско-Тихоокеанского региона.

«На данный момент на АТР приходится более 80% экспорта российской нефти, и уже сейчас очевидно, что переориентация поставок полностью себя оправдала», — подчеркнул глава компании.