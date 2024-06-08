Всеволожск, Ленинградская область, 8 июня, 2024, 13:52 — ИА Регнум. Семилетний мальчик, находясь без присмотра взрослых, упал в пруд и утонул во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщает 8 июня портал 78.ru.

Svetlana Vozmilova/Global Look Press/ Global Look Press

«Около 21 часа у дома № 122 микрорайона 1 в деревне Оранжерейка семилетний мальчик упал в пруд, находясь без присмотра взрослых. Спустя некоторое время ребёнка вытащили на берег, однако спасти его не удалось», — говорится в материале.

По данным следствия, ребёнок, находясь в гостях на даче у своих бабушки и дедушки, вместе с другом пошёл гулять к пожарному водоёму, на берегу которого была гора песка. Во время игры он скатился с горы в воду и утонул.

Отмечается, что семья мальчика полная, на учёте в отделе по делам несовершеннолетних он не состоит, отцом ребёнка является заместитель начальника департамента комитета по финансам Ленобласти.

По факту случившегося проводится проверка.

Как передавало ИА Регнум, в Санкт-Петербурге двухлетний мальчик попал в реанимацию после того, как едва не захлебнулся в ванне. По информации СМИ, родители ребёнка набрали в ванну воду, посадили его туда и отошли. Мальчик поскользнулся, упал и начал захлёбываться. Когда мать и отец вернулись и увидели происходящее, они вытащили сына из воды и вызвали бригаду скорой помощи. Сообщается, что прибывшие на вызов медики оценили состояние ребёнка как тяжёлое и доставили его в больницу.

В марте в деревне Лющик Бежаницкого района Псковской области мальчик пяти лет утонул в коллекторном колодце. В ходе проверки было установлено, что пятилетний мальчик остался без присмотра родителей, ушёл с детской площадки и провалился в коллектор. Тело ребёнка нашёл и достал отец.