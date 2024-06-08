Москва, 8 июня, 2024, 13:35 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли до 340 военных в зоне ответственности подразделений группировку «Центр» ВС России. Об этом проинформировал 8 июня на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

The Presidential Office of Ukrai/Global Look Press

«Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение формированиям 23-й, 24-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Евгеновка, Семеновка и Уманское Донецкой Народной Республики», — сообщили в оборонном ведомстве.

ВС России отразили пять контратак штурмовых групп 47-й, 110-й и 118-й механизированных бригад ВСУ.

По данным Минобороны, потери ВСУ составили до 340 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка М109 Paladin, 155-миллиметровая гаубица М777 американского производства, 152-миллиметровая гаубица 2А65 «Мста-Б» и три 122-миллиметровые гаубицы Д-30.

Как передавало ИА Регнум, 6 июня Конашенков докладывал, что ВСУ потеряли до 345 военных в зоне ответственности Центральной группировки российских войск. По его словам, российские бойцы этой группировки улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение формированиям 71-й егерской, 23-й, 28-й механизированных бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны и 2-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Евгеновка, Карловка, Новгородское и Селидово в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Министр обороны РФ Андрей Белоусов 31 мая заявил, что только в течение месяца российская армия в ходе СВО освободила 28 населённых пунктов. Под её контроль перешло 880 кв. км территории. Украинские войска в мае потеряли более 35 тыс. военных и 2,7 тыс. единиц вооружения.