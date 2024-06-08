Санкт-Петербург, 8 июня, 2024, 13:32 — ИА Регнум. Глава «Роснефти» Игорь Сечин считает, что новая стратегия энергоснабжения должна формироваться с учетом потребностей развивающихся стран. Об этом он заявил, выступая с докладом на энергетической панели ПМЭФ-2024.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Стенд «Роснефти» на Петербургском международном экономическом форуме

«Теперь, когда несостоятельность концепции «зеленого перехода» уже очевидна, нам предстоит выработать новую стратегию надежного и безопасного энергоснабжения по справедливым ценам с учетом потребностей развивающихся стран», — подчеркнул топ-менеджер.

Сечин уверен, что российский энергетический комплекс сможет обеспечить необходимый объем энергоресурсов как для внутренних потребителей, так и для всех партнеров.