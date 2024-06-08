Биробиджан, 8 июня, 2024, 14:14 — ИА Регнум. Из-за обрушения восьмиметровой горки на базе отдыха в Биробиджане травмы получили семь человек. Об этом сообщает Telegram-канал МЧС по Еврейской автономной области.

Главное управление МЧС России по Еврейской автономной области

«Семь человек пострадали при обрушении восьмиметровой горки в Биробиджане. Трое граждан с переломами доставлены в медучреждение. Спасатели МЧС России находятся на месте», — говорится в сообщении.

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что в Ростове-на-Дону при обрушении трибуны на футбольном поле погибла одна женщина. Трагедия произошла во время футбольного матча. Всего пострадали 36 человек, 15 из них — дети. По данным очевидцев происшествия, причиной случившегося стала плохо закрепленная трибуна.

19 августа 2023 года на турбазе в Калужской области в результате урагана погибли два человека. В их числе была шестилетняя девочка, ещё четверо человек пострадали. В лесу вблизи базы был разбит палаточный городок. Начавшийся ночью ураган повалил несколько деревьев, которые упали на палатки.