Москва, 8 июня, 2024, 13:15 — ИА Регнум. Подразделения российской группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи, Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки в зоне их ответственности потеряли до 495 военных, сообщил 8 июня официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА НОВОСТИ/Станислав Красильников

«Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям 14-й, 63-й, 116-й механизированных бригад ВСУ и 117-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Синьковка, Петропавловка Харьковской области, Стельмаховка и Червоная Диброва Луганской Народной Республики», — сказал он.

Кроме того, по данным российского военного ведомства, российские бойцы отразили три контратаки штурмовых групп противника. ВСУ потеряли до 495 военнослужащих, два бронетранспортера М113 производства США, три автомобиля, четыре 155-мм гаубицы М777 производства США, 152-мм гаубицу Д-20 и 122-мм гаубицу Д-30.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее Конашенков информировал, что подразделения российской войсковой группировки «Запад» в течение прошедшей недели заняли в зоне спецоперации более выгодные позиции и отразили 11 контратак ВСУ, украинские войска в боях на этом направлении потеряли 2850 бойцов.

7 июня также заявил, что за неделю в российский плен сдались 27 украинских военных. Российские войска за это время сбили два истребителя МиГ-29 ВВС Украины и с помощью беспилотника «Ланцет» поразили украинский штурмовик Су-25.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов 31 мая сообщил, что за месяц Вооружённые силы России в ходе боёв с ВСУ освободили 28 населённых пунктов в зоне СВО. Под контроль России перешло 880 кв. км территорий. ВСУ в течение мая потеряли более 35 тыс. бойцов и 2,7 тыс. единиц вооружения.