Москва, 8 июня, 2024, 13:13 — ИА Регнум. Силы Черноморского флота за минувшие сутки уничтожили в акватории Чёрного моря пять безэкипажных катеров ВСУ, сообщило 8 июня Министерство обороны.

Иван Шилов ИА Регнум

«Силами Черноморского флота в течение суток уничтожены пять безэкипажных катеров», — сообщил на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Днём 7 июня Минобороны сообщило, что Вооружённые силы России уничтожили в Чёрном море два следовавших к Крыму безэкипажных катера ВСУ. Инцидент произошёл в юго-западной части акватории около 15:00 мск. Беспилотный катер был уничтожен штатным вооружением морской и армейской авиации, отметило Минобороны.

Позднее ведомство сообщило об уничтожении в акватории ещё одного морского дрона противника. Он также следовал в направлении Крыма и был уничтожен морской авиацией Черноморского флота.

Министерство обороны опубликовало кадры уничтожения одного из беспилотных морских дронов ВСУ. Беспилотник был уничтожен из стрелкового оружия. На опубликованных кадрах видно, что военнослужащие ВС РФ стреляют с вертолёта.

Утром 8 июня ведомство сообщило об уничтожении ещё двух морских дронов ВСУ. Катера следовали в направлении Крыма и были ликвидированы дежурными огневыми средствами.

Как передавало ИА Регнум, 8 июня Конашенков также сообщил, что подразделения группировки ВС РФ «Север» в минувшие сутки продолжили продвижение в глубину обороны противника. Подразделения Западной группировки заняли более выгодные рубежи, а Южной — улучшили положение по переднему краю. Подразделения группировки ВС РФ «Центр» улучшили тактическое положение. Совокупные потери ВСУ за сутки составили до 1600 человек.