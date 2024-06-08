Москва, 8 июня, 2024, 13:04 — ИА Регнум. Председатель комитета Совета Федерации России по международным делам Григорий Карасин называл позорным приглашение главы киевского режима Владимира Зеленского на 80-летие высадки союзников в Нормандии.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

«Позорное приглашение Зеленского на 80-летие высадки союзников в Нормандии вызвало брезгливую реакцию даже на самом Западе», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, в Москве же его участие «добавило ненависти к тем, кто цинично предаёт память павших в борьбе с нацизмом во время Второй мировой войны».

Как передавало ИА Регнум, агентство Reuters 30 мая сообщило, что Россию не пригласят на празднование 80-й годовщины высадки союзных войск в Нормандии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что участие российской делегации на торжествах в Нормандии не планировали. Он напомнил, что в 2025 году в России отметят 80-летие Победы в Великой Отечественной войне и российские власти сконцентрируются на этом.

Член Совета Федерации Алексей Пушков, в свою очередь, напомнил, что союзники в Нормандии не смогли бы высадиться без побед, одержанных советскими солдатами. Он подчеркнул, что Красная армия разбила две трети дивизий нацистской Германии.

В свою очередь экс-кандидат в президенты Франции лидер правой партии «Реконкиста» Эрик Земмур напомнил, что именно Россия сломила гитлеровскую армию в годы Второй мировой войны и лишь потом во Франции высадилась армия США и освободила Западную Европу — не стоит забывать об этом