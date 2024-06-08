Санкт-Петербург, 8 июня, 2024, 13:02 — ИА Регнум. Преодоление энергетического неравенства в мире невозможно без надежных поставок нефти и газа. Об этом сегодня, 8 июня, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Стенд «Роснефти» на Петербургском международном экономическом форуме

«Отказ от нефти будет означать и отказ от современного образа жизни, — уверен Сечин. — И, наоборот, для многих стран рост потребления нефти означает доступ к благам цивилизации». Он напомнил, что, помимо нефтепродуктов, нефть используется для производства огромного количества товаров повседневного спроса. Глава нефтяной компании привел данные, согласно которым более двух из восьми миллиардов населения Земли всё еще используют открытый огонь для бытовых нужд, а свыше 700 миллионов человек живут без доступа к электричеству.

«Таким образом, агрессивное продвижение «зеленой» повестки фактически означает объявление энергетической войны большинству населения Земли», — резюмировал глава «Роснефти».