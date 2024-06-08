Санкт-Петербург, 8 июня, 2024, 13:04 — ИА Регнум. Россия отреагирует на заявления Соединённых Штатов об увеличении ядерного арсенала в соответствии со своей ядерной доктриной, заявила 8 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

«Вчера президент всё сказал, есть ядерная доктрина. Если будет необходимость в её доработке, будут внесены коррективы. Есть соответствующие арсеналы. Я думаю, что это была реакция Белого дома на вопросы их общественности, почему у Штатов этих арсеналов меньше», — сказала она.

По её мнению, в Вашингтоне уже не понимают, о чём заявляют и зачем. Дипломат отметила, что США должны объявлять о подобных вещах в привязке к своим национальным интересам, а не исходя из сиюминутной информационной политической конъюнктуры.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее старший директор по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению в Совете национальной безопасности администрации США Пранай Вадди заявил, что президент Соединённых Штатов Джозеф Байден некоторое время назад подписал новые указания об условиях применения ядерного оружия.

Указания призваны учитывать «реалии новой ядерной эры», рост ядерного арсенала Китая и необходимость «сдерживания» России, Китая и КНДР одновременно, пояснил помощник главы Белого дома. Он не исключил, что ядерный арсенал США будет увеличен.

В своём выступлении на пленарном заседании ПМЭФ 7 июня президент Владимир Путин заявил, что Россия, в отличие от западных стран, никогда не «бряцала» ядерным оружием. Также российский лидер призвал не упоминать тему ядерного оружия всуе. Необходимости в его использовании у России нет, подчеркнул глава государства. В вопросе о применении ядерного оружия РФ руководствуется соответствующей доктриной, и поскольку эта доктрина является «живым инструментом», то в неё при необходимости могут быть внесены изменения, сказал Путин.

7 июня генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что России и США следует вновь сесть за стол переговоров, чтобы выработать соглашение, которое бы заменило ДСНВ. Ядерные страны должны возобновить диалог, дать обязательство по недопущению применения ядерного оружия и согласиться с тем, что никто не применит его первым, сказал Гутерриш.