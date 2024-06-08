Москва, 8 июня, 2024, 12:56 — ИА Регнум. Подозреваемый в убийстве скейтера на западе Москвы находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

Михаил Терещенко/ТАСС

«Преступник перенес операцию и находится в крайне тяжелом состоянии, в состоянии шока», — приводит издание слова собеседника.

Вместе с тем отмечается, что у стрелявшего множественные огнестрельные ранения головы и ног. Хирурги не смогли извлечь пули из головы.

Как передавало ИА Регнум, днём 6 июня на улице Свиридова мужчина в маске, одетый во всё черное, открыл огонь из автомата по прохожему. Пострадавший скончался. Следователи возбудили уголовное дело по статьям об убийстве, незаконном обороте оружия и покушении на полицейских. Момент убийства запечатлели свидетели.

На опубликованных кадрах видно, что после того, как неизвестный ранил свою жертву, он вернулся и добил пострадавшего ещё несколькими выстрелами в голову. Вместе с тем на кадрах видно, что преступник преследовал свою жертву от дома до стройки, где выстрелил в него несколько раз из охотничьего карабина «Сайга».

При задержании подозреваемый оказал сопротивление и был ранен. Предполагаемый преступник — 36-летний мужчина, сообщили в столичной прокуратуре. При задержании он выстрелил 15 раз в сотрудников ГАИ. Как уточнили в МВД, пострадавших при задержании предполагаемого убийцы не было.