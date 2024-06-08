Санкт-Петербург, 8 июня, 2024, 12:47 — ИА Регнум. Спрос на электромобили замедляется во всем мире, несмотря на беспрецедентные усилия по его поддержке. Об этом сегодня, 8 июня, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме. По его мнению, это свидетельствует об избыточной спешке, с которой западные страны подошли к электрификации транспорта.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Стенд «Роснефти» на Петербургском международном экономическом форуме

«Очевидно, что, вопреки оптимистичным прогнозам, электромобили не являются панацеей от всех экологических проблем. Спрос на электромобили замедляется во всем мире, несмотря на беспрецедентные усилия по поддержке этой отрасли со стороны государств», — отметил Сечин.

По данным МЭА, сообщил глава «Роснефти», к 2035 году переход на электромобили может привести к недополучению 110 миллиардов долларов налогов на моторное топливо. Эти средства должны были быть направлены на поддержание дорожного хозяйства и улучшение транспортной инфраструктуры. Для компенсации выпадающих доходов бюджета целый ряд стран приступил к введению налогов на электромобили и гибридные автомобили, рассказал Сечин.

«По мере сокращения субсидий становится понятно, что даже в богатых западных странах покупатель не готов переплачивать за электромобиль. Помимо высокой цены, существует целый ряд вопросов, без решения которых невозможно повсеместное внедрение электромобилей», — резюмировал глава «Роснефти».