Санкт-Петербург, 8 июня, 2024, 12:41 — ИА Регнум. Европейцы начинают замечать, что климатическая политика бьет по их собственному карману. Об этом заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин, выступая с докладом на Петербургском международном экономическом форуме.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Стенд «Роснефти» на Петербургском международном экономическом форуме

Правительства и бизнес западных стран начинают ревизию своего подхода к «зеленой» повестке, которая обходится слишком дорого, отметил Сечин. Жители европейских стран уже замечают, что «климатическая политика их стран бьет по их же собственному карману, вызывая рост цен на энергоресурсы, недвижимость, транспорт и продукты питания», — констатировал глава «Роснефти». Он привел данные Торгово-промышленной палаты Германии, согласно которым более половины предприятий негативно относится к энергетическому переходу.

Shell, bp и другие крупные компании уже корректируют свои планы по снижению выбросов и добычи, рассказал Сечин. В «зеленом переходе», по его словам, разочаровываются и инвесторы. Так, американская компания BlackRock находит своим инвестициям другое применение, отличное от «зеленых» технологий. В том числе это военно-промышленный комплекс.