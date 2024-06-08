Москва, 8 июня, 2024, 12:31 — ИА Регнум. Требования Киева по мирным переговорам выглядят фантастическими на фоне успеха Вооружённых сил России на передовой, сообщается на сайте американского аналитического центра Responsible Statecraft.

Иван Шилов ИА Регнум

«Теперь, после примерно полутора лет жестокого тупика, военные расчёты сместились в пользу России, из-за чего требования Украины — и сам саммит (в Швейцарии) — кажутся немного фантастическими», — говорится в статье.

Отмечается, что это одна из причин, по которой президент Соединённых Штатов Джо Байден отклонил просьбу главы киевского режима Владимира Зеленского присутствовать на саммите в Швейцарии.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин назвал паноптикумом запланированную конференцию в швейцарском Бюргенштоке. По его словам, на Западе заявляют, что российской стороне там делать нечего, но также признают, что без неё ничего не получится решить. Глава государства подчеркнул, что Москву обвиняют в отказе от переговоров, но даже не приглашали на них.

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин 31 мая заявила, что Китай не примет участие в саммите в Швейцарии, инициированном Киевом. Повестка конференции сильно расходится с позицией КНР и ожиданиями мирового сообщества. Китайская сторона также считает, что её позицию не учтут на мероприятии.

Не поедет на конференцию и президент США Джо Байден. По данным Bloomberg, у него будет более важное мероприятие — сбор средств на предвыборную кампанию в Калифорнии.