Санкт-Петербург, 8 июня, 2024, 12:15 — ИА Регнум. Неоколониализмом в отношении развивающихся стран назвал «зеленый» переход глава «Роснефти» Игорь Сечин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Стенд «Роснефти» на Петербургском международном экономическом форуме

«В отношении развивающихся стран ситуация складывается ещё более неприемлемо, когда под предлогом «зеленого» перехода на практике реализуется строительство «зеленого» неоколониализма», — отметил Сечин. Объявленная программа энергоперехода, полагает он, является «залегендированным мощным санкционным барьером для 88% населения Земли, для всех, кто не входит в «золотой миллиард». Это, по сути, необъявленные санкции, которые между тем применяются».

Сечин считает, что дефицит энергии, возникший в результате энергоперехода, прямые санкции и недобросовестная конкуренция «привели к разбалансировке рынка». Санкции, отметил глава «Роснефти», «затронули в общей сложности добычу почти 18 миллионов баррелей нефти в сутки и помогли США захватить значительную долю рынка».

США, полагает он, стремятся сократить нефтяные доходы России, что подразумевает «вытеснение морского экспорта российской нефти с мирового рынка». Эти действия приводят к волатильности и непредсказуемости энергорынка, подчеркнул Игорь Сечин.