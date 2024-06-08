Санкт-Петербург, 8 июня, 2024, 12:04 — ИА Регнум. Для защиты от ракетных атак противника в Херсонской области создаётся глубокоэшелонированная система ПВО, сообщает RT.

РИА Новости

«Система глубокоэшелонированной обороны, именно противовоздушной, она постепенно создаётся. И она делается таким образом, о котором противник даже не догадывается», — рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Как уточнил Сальдо, новая система будет состоять из нескольких слоёв, которые эффективно работают не только на земле. Он также добавил, что применение новых типов оружия радикально не поможет противнику. Чем больше западные страны будут передавать Украине такие ракеты, как ATACMS или HIMARS, тем больше они потеряют средств и возможностей бороться с Россией.

Ранее глава региона сообщал о том, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли село Садовое в Херсонской области. В результате был разрушен магазин, в котором находилось значительное количество посетителей и персонала. Первый удар был нанесён управляемой французской авиабомбой, а второй — американским снарядом HIMARS. После первого прилёта жители соседних домов выбежали на помощь пострадавшим. Спустя несколько минут был нанесён второй удар для большего количества жертв. По последним данным, в результате атаки ВСУ погибли 22 человека, 2 из которых — дети.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обстрела украинскими боевиками села в Херсонской области. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил установить лиц, которые отдали приказ об атаке гражданского объекта. Он добавил, что все причастные к этому жестокому преступлению, в том числе из военно-политического руководства Украины, будут привлечены к уголовной ответственности и понесут наказание.