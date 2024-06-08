Донецк, 8 июня, 2024, 11:50 — ИА Регнум. Военные ВСУ под натиском ВС России покинули позиции в восточной части Часова Яра, сообщил советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

Сергей Корсун © ИА Регнум

«На востоке Часова Яра вооруженные формирования Украины не выдержали нашего натиска, с позиций побежали, оборона там трещит по швам», — сказал он журналистам.

По его словам, украинские военные рассредотачивают свои силы в нескольких районах города, в том числе на юге и юго-западе.

Как передавало ИА Регнум, ранее заместитель командира отряда «Байкал» бригады имени святого Георгия с позывным Дон Рос в конце мая сообщил, что расположение Часова Яра в ДНР осложняет продвижение Вооружённых сил России, поэтому сражение за город, вероятнее всего, будет ожесточённым и сравнимым с боями за Артёмовск.

Город Часов Яр находится на господствующей высоте и имеет важное оперативно-стратегическое значение. После его освобождения для российских войск откроется путь к самой крупной агломерации в ДНР под контролем ВСУ — Славянско-Краматорской, и к Константиновке.

Британский эксперт Александр Меркурис заявил, что после потери украинской армией Часова Яра подразделения ВСУ, которые находятся в Краматорске и Славянске, окажутся в трудном положении. По его словам, если Часов Яр падёт, то вся украинская система обороны в Донбассе начнёт распадаться.

Ранее газета Politico в апреле написала, что Украина движется к катастрофе на фоне отсутствия западной поддержки, дефицита боеприпасов, потерь в зоне боевых действий и падения боевого духа украинских войск. По словам автора публикации, моральный дух ВСУ подорвали российские бомбардировки, отсутствие современного оружия и потери.