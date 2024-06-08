Санкт-Петербург, 8 июня, 2024, 11:42 — ИА Регнум. Глава «Роснефти» Игорь Сечин назвал одной из ключевых причин начала процесса дедолларизации использование доллара в качестве инструмента недобросовестной конкуренции. Об этом он заявил, выступая с ключевым докладом на энергетической панели ПМЭФ-2024.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Логотип Петербургского международного экономического форума — 2024

«В последние годы использование доллара в качестве экономического оружия и неконтролируемый рост государственного долга США запустили процесс дедолларизации», — сказал глава компании.

Сечин напомнил, что с 2001 года доля американской валюты снизилась в международных золотовалютных резервах с 71% до 58%. А кризис доверия к доллару как к резервной валюте приводит к тому, что центральные банки развивающихся стран отдают предпочтение другим защитным активам, в том числе золоту.

«Помимо увеличения доли золота в резервах, развивающиеся страны выводят золотые запасы из хранилищ в США и Великобритании», — отметил Сечин. Такое решение принял целый ряд стран — Индия, Саудовская Аравия, Нигерия, Южная Африка, Египет и другие.

Одним из факторов подрыва доверия к доллару, по мнению Сечина, является неконтролируемый рост госдолга США.

«В течение последних 20 лет США агрессивно использовали особый статус доллара для финансирования масштабных заимствований. В результате такой политики в прошлом году отношение госдолга США к ВВП вплотную приблизилось к 100%. Для борьбы с пузырем ликвидности Федеральная резервная система США была вынуждена в рекордные сроки повысить процентные ставки с околонулевого уровня до 5,5%», — подчеркнул Сечин.

По его словам, на сегодняшний день реальных шагов по ограничению госдолга США не предпринимают и, наоборот, продолжают его наращивать.