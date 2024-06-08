Санкт-Петербург, 8 июня, 2024, 11:25 — ИА Регнум. Европа достигает целей по сокращению выбросов за счет прямого снижения энергопотребления и замедления экономического роста. Об этом сегодня, 8 июня, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» На Петербургском международном экономическом форуме

По мнению Сечина, продолжение такой политики может в конце концов разрушить европейскую промышленность. «Как известно, самое низкое потребление энергии — на кладбище», — напомнил глава «Роснефти».

В результате роста цен на газ в Европе с 2021 по 2023 год, несмотря на государственные субсидии, европейские домохозяйства были вынуждены сокращать потребление газа, пояснил он. Сечин отметил, что «впервые за многие десятилетия Европа оказалась перед лицом новой реальности — европейцы стали беднее». Рост расходов на газ повлиял и на прибыль энергоемких отраслей. Таким образом, отметил глава «Роснефти», «производственная активность еврозоны снижается начиная с середины 2022 года».

Как полагает Игорь Сечин, если этот тренд продолжится, «уже к 2035 году разрыв в ВВП на душу населения между США и ЕС будет пятикратным, то есть таким же, как между Японией и Эквадором сегодня».