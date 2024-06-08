Моздок, Северная Осетия, 8 июня, 2024, 11:19 — ИА Регнум. В Моздоке после атаки украинских беспилотников есть разрушения и возгорания. Об этом сообщил глава Республики Северная Осетия — Алания Сергей Меняйло.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Поступает уточнённая информация по поражению БПЛА над территорией республики: атака пресечена силами ПВО Минобороны России. Зафиксированы незначительные разрушения и возгорания. Никто не пострадал», — написал глава региона в Telegram-канале.

Он уточнил, что на данный момент был создан оперативный штаб. Все службы переведены в режим повышенной готовности. Для безопасности граждан было принято решение отменить все массовые мероприятия в Моздокском районе, добавил Меняйло.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава Северной Осетии — Алании сообщил, что целью атаки, предположительно, был военный аэродром.

8 июня в Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО сбили украинский беспилотник над территорией Республики Северная Осетия — Алания.

Также в ведомстве отметили, что в ночь на 8 июня силами противовоздушной обороны в регионах России были сбиты и перехвачены 25 беспилотников самолётного типа киевского режима.

Два дрона сбиты над Ростовской областью, один уничтожен и два перехвачены над территорией Белгородской области, над территориями Брянской и Тульской областей обезврежено по одному БПЛА, три уничтожены над территорией Астраханской области, пять беспилотников уничтожены и четыре перехвачены над Крымом. Над Кубанью перехвачены шесть украинских беспилотников.