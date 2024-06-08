Санкт-Петербург, 8 июня, 2024, 11:19 — ИА Регнум. Идея энергоперехода основана на «дискриминации всего мира», в котором партнеры в любой момент могут принести друг друга в жертву. Об этом заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин, выступая с ключевым докладом на энергетической панели Петербургского международного экономического форума.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» На Петербургском международном экономическом форуме

«Дружба дружбой, а табачок врозь», — процитировал Сечин русскую поговорку.

«Это особенно явно проявилось при реализации проекта по «спасению» Европы от мнимой зависимости от российских энергоносителей. По сути, принеся в жертву свою энергобезопасность, Евросоюз также отказался и от своего суверенитета», — отметил он.

Сечин привел данные, согласно которым после прекращения закупки российский энергоносителей ЕС с 2021 по 2023 год потратил на импорт газа из других стран более 630 миллиардов долларов. Это можно соизмерить с совокупными расходами Европы на газ за предыдущие 8 лет. К этой же сумме приближаются и инвестиции стран ЕС в «зеленую» энергетику.

Сечин считает, что увеличившиеся расходы на газ «съедают» маржу энергоемких отраслей, в результате чего производственная активность еврозоны снижается.