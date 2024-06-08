Санкт-Петербург, 8 июня, 2024, 11:10 — ИА Регнум. Глава «Роснефти» Игорь Сечин связывает формирование резервов западными и ближневосточными компаниями с ожиданием серьезных изменений мирового рынка нефти. Об этом он заявил, выступая с ключевым докладом на энергетической панели Петербургского международного экономического форума.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Стенд «Роснефти» на Петербургском международном экономическом форуме

«Наблюдаемое нами формирование резервов как западными, так и ближневосточными компаниями может быть ожиданием серьезных изменений рынка. Наличие «фантомных баррелей», способных оказать масштабное воздействие на рынок, нивелирует влияние добровольного снижения квот на добычу, взятых на себя основными участниками ОПЕК. Это показывают и рыночные котировки, ушедшие вниз после недавнего решения министров стран-участников», — отметил глава «Роснефти».

По словам Сечина, страны Персидского залива активно наращивают свободные мощности по добыче, налаживают каналы сбыта и инвестируют в активы в странах-потребителях. А четыре ключевых участника ОПЕК — ОАЭ, Саудовская Аравия, Ирак и Кувейт — уже имеют значительные свободные мощности по добыче нефти.

«Некоторое время назад эти страны объявили о планах по дальнейшему увеличению мощностей. По оценкам экспертов, к 2027 году их совокупные свободные мощности вырастут еще почти на 2 миллиона баррелей в сутки», — добавил Сечин.

Волатильность и непредсказуемость энергорынка могут усилиться и в связи с предстоящими выборами президента США. По словам Сечина, в случае победы определенного кандидата может измениться регулирование отрасли.

«Возникающие риски дают основания для предположения о возможном существовании плана Б на случай особого периода у каждого крупного участника», — отметил он.

При этом бюджеты стран — участниц ОПЕК, по мнению главы «Роснефти», смогут выдержать возможное снижение цен на нефть. «Теоретически для российской нефтяной отрасли снижение цены может означать возможность снятия всех ограничений по потолку цен, а доходная часть утвержденного федерального бюджета сформирована исходя из 60 долларов за баррель. В этих условиях возможность оперативной реакции со стороны ОПЕК+ на появление новых факторов воздействия будет иметь принципиальное значение для стабилизации мировых рынков», — отметил Сечин.