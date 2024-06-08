Кемерово, 8 июня, 2024, 10:50 — ИА Регнум. Появились кадры из кабины водителя трамвая в момент столкновения с другим трамваем в Кемерово, в результате которого пострадали более 140 человек.

Кадр из видео

На видео видно, как водитель всеми силами пыталась заставить трамвай затормозить, но ей этого не удалось сделать. Девушка пыталась потянуть за верёвку, упираясь ногами о приборную панель, но система не поддавалась управлению.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3894199" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Кадры из кабины водителя трамвая в момент ДТП, где пострадали люди

Позже стало известно, что тормоза трамвая были неисправны. Во время спуска он потерял управление, пассажиры выпали прямо под колёса машин, ехавших по встречной полосе.

Как передавало ИА Регнум, утром 6 июня в Кемерово столкнулись два трамвая. По данным областного управления Следственного комитета, один из них был неисправен и врезался в другое транспортное средство. В аварии пострадали водитель трамвая и более 140 пассажиров. Один мужчина скончался.

Правоохранители в рамках расследования уголовного дела задержали директора и мастера АО «Кемеровская электротранспортная компания» (КЭТК) и предъявили им обвинение по части второй статьи 238 УК (нарушение требований безопасности при оказании услуг, повлекшее гибель человека или причинение тяжкого вреда здоровью).

Их обвиняют в том, что они допустили выход на линию трамвая с неисправной тормозной системой, ставшей причиной ДТП. На рабочих местах обвиняемых и в их жилищах провели обыски.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что главе государства Владимиру Путину доложили о ДТП. Представитель Кремля отметил, что во вмешательстве президента нет необходимости, руководство региона предпринимает всё, что необходимо.