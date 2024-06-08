Санкт-Петербург, 8 июня, 2024, 10:49 — ИА Регнум. Альтернативные источники энергии пока не могут обеспечить ни надежность поставок, ни их оптимальные технико-экономические характеристики. Об этом заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин, выступая с ключевым докладом на энергетической панели Петербургского международного экономического форума.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Выступление главы «Роснефти» Игоря Сечина на Петербургском международном экономическом форуме

Он отметил, что из известных в настоящее время исследований наиболее перспективным видом «чистого» топлива является водород. «Однако для него пока не существует ни коммерчески реализуемой технологии производства, ни логистики, ни даже рынков сбыта», — подчеркнул глава «Роснефти». Сечин заявил, что само утверждение о связи выбросов с изменением климата требует объективной оценки.

Он привел мнение лауреата Нобелевской премии по физике Джона Клаузера, который считал, что основной причиной подобных изменения климата являются естественные механизмы саморегуляции планеты, а не человеческий фактор.

«Сторонники теории антропогенного фактора преподносят нам энергопереход как иллюзию спасения мира», — отметил Сечин. Между тем, говорит он, сейчас ясно, что ни цель, ни подготовка к нему не были проработаны в соответствии с задачами и потребностями человечества, такими как инфраструктура, финансирование, обеспечение сырьевой базы, наличие соответствующих технологий.