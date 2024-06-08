Санкт-Петербург, 8 июня, 2024, 10:45 — ИА Регнум. Зимбабве хочет вступить в БРИКС, данный вопрос обсуждался один на один с президентом России Владимиром Путиным, заявил президент африканской страны Эммерсон Мнангагва.

Владимир Смирнов/ТАСС

«Да, я говорил об этом (вступлении в БРИКС. — Прим. ред.) с президентом Путиным на встрече один на один», — сказал он на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, он сообщил Путину, что обсуждал тему вступления в БРИКС до этого со своим братом — президентом ЮАР Сирилом Рамафосой.

Как передавало ИА Регнум, 7 июня президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ заявил, что доля ВВП стран БРИКС с учётом присоединившихся к нему Саудовской Аравии, Ирана, ОАЭ, Египта и Эфиопии выросла до 36%. Он также отметил, что у объединения есть большой потенциал дальнейшего роста за счёт присоединения новых участников. Россия всегда будет поддерживать этот процесс, подчеркнул глава государства.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в январе сообщила, что по итогам 2023 года доля БРИКС выросла с 31% до 35% мирового ВВП по паритету покупательной способности. Она отметила, что этот показатель немного выше, чем у G7.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан 4 июня заявил о намерении республики присоединиться к БРИКС. Он также отметил, что хотел бы посетить встречу глав МИД стран объединения, которая состоится 10–11 июня на полях ПМЭФ.