Санкт-Петербург, 8 июня, 2024, 10:41 — ИА Регнум. Глава «Роснефти» Игорь Сечин назвал иллюзией «зеленый» переход, поскольку он не обеспечен рентабельными источниками. Об этом он заявил, выступая с ключевым докладом на энергетической панели Петербургского международного экономического форума.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Выступление главы «Роснефти» Игоря Сечина на Петербургском международном экономическом форуме

Глава «Роснефти» напомнил, что за последние два десятилетия в энергетический переход было инвестировано около 10 трлн долларов, однако альтернативные источники энергии так и не смогли вытеснить углеводородное топливо. На сегодняшний день ветровая и солнечная энергетика обеспечивают менее 5% мировой выработки энергии, а доля электромобилей составляет около 3%.

При этом за тот же период времени потребление нефти, газа и угля суммарно выросло на 35%, а их совокупная доля в мировом энергобалансе не изменилась. Более того, использование этих ресурсов в электрогенерации в 2023 году вышло на рекордный уровень.

«Зеленый» переход не обеспечен рентабельными источниками, и его реализация является иллюзией, что приводит к изъятиям инвестиций из традиционной энергетики. То есть не будет ни того, ни другого», — подчеркнул Сечин.

При этом сам энергопереход, по мнению главы «Роснефти», недостаточно финансирован. Сечин отметил, что климатическая повестка требует создания инфраструктуры нового типа, как уже неоднократно было до этого.