Берлин, 8 июня, 2024, 10:29 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что от президента России Владимира Путина зависит мир на Украине, пишет издание Welt.

Александр Демьянчук/ТАСС

«От Владимира Путина полностью зависит то, удастся ли наконец установить мир», — заявила она.

Глава МИД ФРГ добавила, что Берлин будет поддерживать Киев «до тех пор, пока он будет в этом нуждаться».

Как передавало ИА Регнум, 22 мая в ходе визита в Киев глава МИД ФРГ заявила, что президент России Владимир Путин «совершенно не готов» к диалогу по мирному урегулированию конфликта на Украине. По её утверждению, проведение Москвой ядерных учений якобы свидетельствует о её нежелании достичь мира.

В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова в шутку побеспокоилась о состоянии Бербок. Дипломат также напомнила немецкому министру, что это ЕС, США, Британия и НАТО буквально в ежедневном режиме наращивают поставки вооружений в зону конфликта.

Российские официальный лица неоднократно отмечали, что Россия готова к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом СВО, и при признании новых территориальных реалий — возвращения четырёх регионов в состав России в 2022 году, подчёркивая, что в противном случае спецоперация будет продолжена.