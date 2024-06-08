От Путина зависит мир на Украине, утверждает Бербок
Глава МИД ФРГ Бербок заявила, что от Путина зависит установление мира на Украине
Берлин, 8 июня, 2024, 10:29 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что от президента России Владимира Путина зависит мир на Украине, пишет издание Welt.
«От Владимира Путина полностью зависит то, удастся ли наконец установить мир», — заявила она.
Глава МИД ФРГ добавила, что Берлин будет поддерживать Киев «до тех пор, пока он будет в этом нуждаться».
Как передавало ИА Регнум, 22 мая в ходе визита в Киев глава МИД ФРГ заявила, что президент России Владимир Путин «совершенно не готов» к диалогу по мирному урегулированию конфликта на Украине. По её утверждению, проведение Москвой ядерных учений якобы свидетельствует о её нежелании достичь мира.
В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова в шутку побеспокоилась о состоянии Бербок. Дипломат также напомнила немецкому министру, что это ЕС, США, Британия и НАТО буквально в ежедневном режиме наращивают поставки вооружений в зону конфликта.
Российские официальный лица неоднократно отмечали, что Россия готова к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом СВО, и при признании новых территориальных реалий — возвращения четырёх регионов в состав России в 2022 году, подчёркивая, что в противном случае спецоперация будет продолжена.