Кемерово, 8 июня, 2024, 10:14 — ИА Регнум. Центральный районный суд города Кемерово отправил под стражу на два месяца директора компании-перевозчика Павла Мальцева по делу о столкновении двух трамваев. Соответствующее решение огласила судья.

Кадр из видео

«Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Мальцева Павла Юрьевича сроком на два месяца», — сказала судья.

Ранее следствие просило арестовать подозреваемого. По словам следователя, Мальцев признал вину.

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Как передавало ИА Регнум, утром 6 июня в Кемерово столкнулись два трамвая. По данным областного управления СК, один из них был неисправен и врезался в другое транспортное средство. В аварии пострадали водитель трамвая и более 140 пассажиров. Один мужчина скончался.

Правоохранители в рамках расследования уголовного дела задержали директора и мастера АО «Кемеровская электротранспортная компания» (КЭТК) и предъявили им обвинение по части второй статьи 238 УК, которая предусматривает нарушение требований безопасности при оказании услуг, повлекшее гибель человека или причинение тяжкого вреда здоровью. Их обвиняют в том, что они допустили выход на линию трамвая с неисправной тормозной системой, ставшей причиной ДТП. На рабочих местах обвиняемых и в их жилищах провели обыски.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что главе государства Владимиру Путину доложили о ДТП. Представитель Кремля отметил, что во вмешательстве президента нет необходимости, руководство региона предпринимает всё, что необходимо.