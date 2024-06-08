Владикавказ, 8 июня, 2024, 10:10 — ИА Регнум. В Моздоке силы ПВО сбили три беспилотных летательных аппарата, сообщил 8 июня глава Республики Северная Осетия — Алания Сергей Меняйло.

Иван Шилов ИА Регнум

«По предварительной информации, БПЛА прилетели с украинской стороны. Их целью был военный аэродром», — написал он в Telegram-канале.

Меняйло добавил, что жертв и разрушений нет.

Как передавало ИА Регнум, 8 июня в Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО сбили украинский беспилотник над территорией Республики Северная Осетия — Алания.

Также в ведомстве отметили, что в ночь на 8 июня силами противовоздушной обороны в регионах России были сбиты и перехвачены 25 беспилотников самолётного типа киевского режима.

Два дрона сбиты над Ростовской областью, один уничтожен и два перехвачены над территорией Белгородской области, над территориями Брянской и Тульской областей обезврежено по одному БПЛА, три уничтожены над территорией Астраханской области, пять беспилотников уничтожены и четыре перехвачены над Крымом. Над Кубанью перехвачены шесть украинских беспилотников.