Санкт-Петербург, 8 июня, 2024, 09:33 — ИА Регнум. Пятеро пострадавших при теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» остаются на лечении в медучреждениях, врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Иван Шилов ИА Регнум

«Пятеро пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» продолжают проходить лечение в стационарах Москвы и федеральных центров. Врачам удалось спасти жизни», — сказал он журналистам на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, динамика состояния пациентов положительная, их состояние оценивается сегодня как средней степени тяжести.

Как передавало ИА Регнум, вечером 22 марта в подмосковном Красногорске был совершен теракт. Четверо вооруженных террористов ворвались в здание и открыли огонь по посетителям, после чего устроили поджог.

В результате нападения погибли 145 человек, включая шестерых детей. Ещё 550 человек числятся пострадавшими. Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что показания фигурантов дела о теракте в «Крокусе» подтверждают украинский след. Он отметил, что исполнителям атаки поступали с Украины значительные суммы денежных средств.

По делу о теракте арестовали 12 человек. В их числе четверо человек, которых следствие считает непосредственными исполнителями. Это Далерджон Мирзоев (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), Муродали Саидакрами Рачабализоды (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), Мухаммадсобир Файзов (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) и Шамсидин Фаридуни (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Ещё четверо человек, по данным следствия, знали о намерении террористов и способствовали им в подготовке теракта. Речь идёт о Исроиле Исломове (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), Диловаре Исломове (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), Аминчоне Исломове (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) и Алишере Касимове (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов).

В пособничестве террористам обвиняются также ещё четверо. Это Лутфуллои Назримада (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), Джумахон Курбонов (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), Якубджон Юсуфзода (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), Муххамад Зоир Шарипзода.

Президент России Владимир Путин пообещал, что РФ доберётся до всех бенефициаров и заказчиков теракта в «Крокусе».