Москва, 8 июня, 2024, 09:25 — ИА Регнум. Средства ПВО сбили украинский беспилотник над территорией Республики Северная Осетия — Алания, сообщили 8 июня в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что около 08:40 мск была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Северная Осетия — Алания», — сообщили в оборонном ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что в ночь на 8 июня силами противовоздушной обороны в регионах России были сбиты и перехвачены 25 беспилотников самолётного типа киевского режима.

Два дрона сбиты над Ростовской областью, один уничтожен и два перехвачены над территорией Белгородской области, над территориями Брянской и Тульской областей обезврежено по одному БПЛА, три уничтожены над территорией Астраханской области, пять беспилотников уничтожены и четыре перехвачены над Крымом. Над Кубанью перехвачены шесть украинских беспилотников.