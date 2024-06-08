Астрахань, 8 июня, 2024, 09:19 — ИА Регнум. Украинский беспилотник в ночь на 8 июня пытался атаковать один из объектов в Астраханской области, атака была отражена, сообщил глава региона Игорь Бабушкин.

Иван Шилов ИА Регнум

«Сегодня ночью была предпринята попытка атаковать беспилотниками один из объектов, расположенных на территории Астраханской области. Атака была отражена», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, все специальные службы работают в состоянии повышенной готовности. Бабушкин также призвал жителей не поддаваться на провокации.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что в ночь на 8 июня силами противовоздушной обороны в регионах России были сбиты и перехвачены 25 беспилотников самолётного типа киевского режима.

Два дрона сбиты над Ростовской областью, один уничтожен и два перехвачены над территорией Белгородской области, над территориями Брянской и Тульской областей обезврежено по одному БПЛА, три уничтожены над территорией Астраханской области, пять беспилотников уничтожены и четыре перехвачены над Крымом. Над Кубанью перехвачены шесть украинских беспилотников.