Глава Астраханской области сообщил об отражении атаки БПЛА
Губернатор Бабушкин: ночью БПЛА пытался атаковать объект в Астраханской области
Астрахань, 8 июня, 2024, 09:19 — ИА Регнум. Украинский беспилотник в ночь на 8 июня пытался атаковать один из объектов в Астраханской области, атака была отражена, сообщил глава региона Игорь Бабушкин.
«Сегодня ночью была предпринята попытка атаковать беспилотниками один из объектов, расположенных на территории Астраханской области. Атака была отражена», — написал он в Telegram-канале.
По его словам, все специальные службы работают в состоянии повышенной готовности. Бабушкин также призвал жителей не поддаваться на провокации.
Как передавало ИА Регнум, ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что в ночь на 8 июня силами противовоздушной обороны в регионах России были сбиты и перехвачены 25 беспилотников самолётного типа киевского режима.
Два дрона сбиты над Ростовской областью, один уничтожен и два перехвачены над территорией Белгородской области, над территориями Брянской и Тульской областей обезврежено по одному БПЛА, три уничтожены над территорией Астраханской области, пять беспилотников уничтожены и четыре перехвачены над Крымом. Над Кубанью перехвачены шесть украинских беспилотников.