Париж, 8 июня, 2024, 08:29 — ИА Регнум. Именно Россия сломила гитлеровскую армию в годы Второй мировой войны, и лишь потом во Франции высадилась армия США и освободила Западную Европу, не стоит забывать об этом, заявил экс-кандидат в президенты Франции, лидер правой партии «Реконкиста» Эрик Земмур.

Евгений Халдей/ТАСС

Его спросили, как он относится к решению не приглашать Россию на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии. Политик напомнил, что эта практика продолжается почти 10 лет.

«Нельзя никогда забывать, что именно Россия сокрушила германскую военную машину, а потом только во Франции высадились американцы и освободили всю Западную Европу», — сказал Земмур в эфире Europe 1.

Россия должна занимать почетное место в ряду победителей, поскольку именно она подавила немецкую военную машину, которая в то время считалась лучшей армией в мире, заключил он.

Как передавало ИА Регнум, член Совета Федерации Алексей Пушков напомнил, что союзники в Нормандии не смогли бы высадиться без побед, одержанных советскими солдатами. Он подчеркнул, что Красная армия разбила две трети дивизий нацистской Германии.

Британский военный историк Макс Хастингс, автор книги Overlord. D-Day and the Battle for Normandy (в советском издании «Операция «Оверлорд»: как был открыт второй фронт») признавал: в Лондоне хотели бы избежать участия королевских вооружённых сил в десанте в Нормандии, переложив всю тяжесть на советских союзников, что вызвало неудовольствие даже у американцев.

Отсутствие президента России Владимира Путина на памятном мероприятии, посвящённом 80-летию высадки союзников в Нормандии, является исторической несправедливостью, заявил 6 июня французский публицист, политик, член «Народного фронта» Гильом Биго.