Вашингтон, 8 июня, 2024, 07:53 — ИА Регнум. Требование США о снижении возраста мобилизации на Украине до 18 лет означает готовность Вашингтона и Киева отправить на фронт детей-солдат, которых будут использовать в качестве пушечного мяса. Соответствующим мнением с журналистами поделился главный редактор журнала Covert Action и аналитик разведки Джереми Кузмаров.

Иван Шилов ИА Регнум Мобилизация на Украине

«В Вашингтоне и Киеве заявляют, что выступают за права человека, но поддерживают неэтичное использование детей-солдат в зоне боевых действий. Они знают, что этих солдат будут использовать в качестве пушечного мяса в конфликте, который они спровоцировали и которому можно было легко положить конец», — отметил эксперт.

Он считает, что вероятное понижение возраста мобилизации на Украине свидетельствует о «растущем отчаянии со стороны США и Украины».

Как сообщало ИА Регнум, киевский режим будет и далее понижать призывной возраст в стране. Таковы условия военной поддержки со стороны Вашингтона, заявил 7 июня на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин. При этом осуществляемая под давлением Запада принудительная мобилизация не поможет Киеву изменить ситуацию на поле боя, подчеркнул российский лидер.

В России для победы в ходе спецоперации на Украине не требуется проводить дополнительную мобилизацию. Российская армия стремится выдавить противника, а не максимально быстро разгромить его. Для такой тактики достаточно патриотично настроенных добровольцев, отметил президент.

На Украине с 18 мая действует новый закон о мобилизации. Он предполагает, в частности, отмену нормы об ограниченно годных, снижение призывного возраста с 27 до 25 лет и многочисленные ограничения прав для уклоняющихся от призыва или не предоставляющих актуальные сведения в военкоматы. Украинские СМИ сообщали, что в день вступления закона в силу улицы городов на контролируемой киевским режимом территории опустели.