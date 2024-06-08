Белгород, 8 июня, 2024, 07:42 — ИА Регнум. В Белгороде и Белгородском районе утром 8 июня объявили о ракетной опасности. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА Регнум Укрытие, Белгород

Населению рекомендовали укрыться в подвалах. В безопасных местах следует оставаться до отмены сигнала ракетной опасности.

Как сообщало ИА Регнум, над территорией Выгоничского района Брянской области ночью 8 июня силами ПВО Минобороны России уничтожило украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа.

В селе Новопетровка Валуйского городского округа Белгородской области 7 июня дрон ВСУ атаковал автомобиль, в котором находилась семья из трех человек. В результате атаки погибла женщина, ещё два человека пострадали, уточнил губернатор Вячеслав Гладков.