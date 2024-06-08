Париж, 8 июня, 2024, 07:24 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон потребовал скорейшего освобождения француза Лорана Винатье, обвиняемого в сборе сведений о военной деятельности России. Об этом он заявил 7 июня на пресс-конференции с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

dzen.ru Лоран Винатье

Кроме того, Макрон призвал «прояснить все обстоятельства» задержания. Также он обвинил Россию в «пропаганде» в связи с обвинениями в адрес Винатье.

Как сообщало ИА Регнум, по данным следствия, задержанный 6 июня в Москве француз несколько лет собирал сведения о военной и военно-технической деятельности России, не ставя в известность уполномоченные органы. Следователи возбудили уголовное дело по статье о неисполнении обязанностей по представлению документов, необходимых для включения в реестр иноагентов, совершённое лицом, осуществляющим целенаправленный сбор сведений в области военной деятельности РФ, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности РФ.

Замоскворецкий суд Москвы 7 июня заключил Винатье под стражу на два месяца, до 5 августа. Гражданин Франции признал вину в сборе военных сведений. По информации из открытых источников, француз является старшим советником швейцарского центра «Гуманитарный диалог». В сфере его компетенций были вопросы, связанные с госпереворотом на Украине в феврале 2014 года и конфликтом в Чечне.

Винатье работал на швейцарскую неправительственную организацию, а не на французское государство, утверждал Эммануэль Макрон. При этом он пообещал обеспечить задержанного консульской защитой.