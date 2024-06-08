Новый, 834-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован скорбью по жертвам в Луганске и Херсонской области, где накануне, 7 июня, боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершили два чудовищных теракта.

ИА Регнум Удар по Луганску

В Херсонской области ВСУ обстреляли село Садовое Голопристанского округа. Первый удар нанесли по продуктовому магазину, когда в здании никого не было. Новая атака произошла, когда местные жители и спасатели пришли разбирать завалы. Именно в этот момент американская ракета HIMARS ударила прямо по скоплению мирных людей. В результате погибли 22 человека. Ещё 15 мирных жителей получили ранения, пятеро из них находятся в очень тяжелом состоянии, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Последствия обстрела киевскими боевиками села Садовое Голопристанского муниципального округа Херсонской области — Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо

Как минимум шестью американскими дальнобойными ракетами ATACMS ВСУ обстреляли 7 июня Луганск.

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На момент написания новости спасатели всё ещё продолжали разбирать завалы после удара по жилому кварталу.

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Общее количество пострадавших в Луганске составило 57 человек. Из них четверо погибших, информировало правительство ЛНР. По данным медиков, в больницах с ранениями различной степени тяжести находятся 40 человек. На стационарном лечении в том числе двое несовершеннолетних.

7 июня американское оружие убило более 25 мирных жителей и ранило больше 60, подчеркнул в Telegram-канале посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Он заявил также, что не может быть прощения тем, кто цинично и с точным расчётом позволил выпустить и выпустил боеприпасы, предельно точно понимая, что удары наносятся по гражданским жителям, по домам, магазинам, автомобилям, просто по городским улицам, где есть только ничем не защищенные женщины, старики, дети.

«Только возмездие! Справедливое, но неотвратимое!» — подчеркнул дипломат.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.