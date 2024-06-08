Вашингтон, 8 июня, 2024, 06:17 — ИА Регнум. В США ожидает суда 58-летний россиянин, имеющий также гражданство США, Дмитрий Тимашев. Мужчина признал вину в нарушении антироссийских санкций, в том числе экспорте боеприпасов. Подробности приводятся в заявлении министерства юстиции Соединенных Штатов.

Иван Шилов ИА Регнум Санкции

По информации ведомства, 7 июня Тимашев признал себя виновным в сговоре с целью нарушения закона о реформе экспортного контроля путем экспорта частей для огнестрельного оружия, компонентов и боеприпасов в Россию без необходимого разрешения.

По версии следствия и по признанию обвиняемого, Дмитрий Тимашев с лета 2020-го по 2023-й год вместе с помощником в России осуществлял поставки частей для оружия и боеприпасов из США. З услуги ему оплачивали обучение и жильё его дочери в Екатеринбурге.

Вынесение приговора состоится 8 ноября. Тимашеву грозит до пяти лет тюрьмы.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале 2024 года суд в США арестовал бывшего совладельца банка «Открытие» Вадима Беляева и американского гражданина Геннона Бонда. Им предъявили обвинение в содействии главе ВТБ Андрею Костину в уклонении от санкций, введённых против него в 2024 году.

По версии следователей, фигуранты помогали продавать имущество, скрывая, кому оно принадлежит.

Россия включила в стоп-лист некоторых политиков, журналистов и экспертов Великобритании за антироссийскую деятельность.